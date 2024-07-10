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الكهرباء: تعيد الخدمة للأحياء المنقطعة عنها وتقدم اعتذارها

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة لتنظيم الكهرباء مساء اليوم ، تمكنها من إعادة الخدمة لعدد من الأحياء شمال مدينة الرياض

وقالت “الكهرباء” في بيان لها عبر حسابها بمنصة ” إكس” : ” تأسف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للانقطاع في الخدمة الكهربائية الذي بدأ عند الساعة 8:33 مساءً ، وتأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض وهي تتابع عمليات إعادة التيار من قبل مقدم الخدمة ، علماً أن المتبقي إلى الآن 980 مشترك ”

وتؤكد الهيئة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرار الخدمة الكهربائية ، والتزام جميع مقدمي الخدمة بمعايير جودة الخدمات المقدمة .

كما بدأت بإجراء تحقيق للوقوف على الأسباب المؤدية للانقطاع وتقييم إجراءات مقدم الخدمة خلال الحدث، وفقاً لدورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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