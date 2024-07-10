شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء: تعيد الخدمة للأحياء المنقطعة عنها وتقدم اعتذارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مساء اليوم ، تمكنها من إعادة الخدمة لعدد من الأحياء شمال مدينة الرياض

وقالت “الكهرباء” في بيان لها عبر حسابها بمنصة ” إكس” : ” تأسف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للانقطاع في الخدمة الكهربائية الذي بدأ عند الساعة 8:33 مساءً ، وتأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض وهي تتابع عمليات إعادة التيار من قبل مقدم الخدمة ، علماً أن المتبقي إلى الآن 980 مشترك ”

وتؤكد الهيئة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرار الخدمة الكهربائية ، والتزام جميع مقدمي الخدمة بمعايير جودة الخدمات المقدمة .

كما بدأت بإجراء تحقيق للوقوف على الأسباب المؤدية للانقطاع وتقييم إجراءات مقدم الخدمة خلال الحدث، وفقاً لدورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية.