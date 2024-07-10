استحداث 13 برنامجا أكاديميا بجامعة نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جامعة نجران جهودها في تطوير واستحداث البرامج الأكاديمية والتوسع في التخصصات النوعية المرتبطة باحتياجات سوق العمل طبقا لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة برامجها الأكاديمية لرؤية المملكة 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جامعة نجران جهودها في تطوير واستحداث البرامج الأكاديمية والتوسع في التخصصات النوعية المرتبطة باحتياجات سوق العمل طبقا لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة برامجها الأكاديمية لرؤية المملكة 2030. وعملت الجامعة خلال العامين الماضيين 1444/1445 هـ، على استحداث 13 برنامجا أكاديميا لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وتفعيل 6 برامج أكاديمية في عدد من الأقسام المختلفة، وتطوير المقررات لـ25 برنامجا من خلال إدراج شهادات احترافية لها، وتضمين التدريب التعاوني، إضافة إلى تطوير السنة التحضيرية إلى 3 مسارات تخصصية «الحاسوبي، الهندسي، الصحي»، متضمنة 15 برنامجا أكاديميا لدرجة البكالوريوس.

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