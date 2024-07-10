شكرا لقرائتكم خبر برامج ومبادرات لدعم القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة في نهاية العام الهجري 1445، 7 برامج ومبادرات، و25 بحثا علميا لدعم القياديات في مجالات التأهيل والتدريب، والدعم الاستشاري والمهني، وتقوية شبكة العلاقات المهنية، استفادت منها أكثر من 700 قيادية من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وعزز المركز حضوره بحزمة من البرامج، أبرزها برنامج «قيادية» وبرنامج « قدوة» وبرنامج « الكوتشنج» وبرنامج» أدوات التقييم»، إذ يعمل برنامج « قيادية» على تزويد النساء بالأدوات والمهارات اللازمة للقيادة ومواجهة التحديات الخاصة بالمرأة في سوق العمل السعودي. في المقابل، يأتي برنامج الإرشاد والتوجيه «قدوة» بهدف تعزيز الرضا عن العمل، وتحسين الأداء المهني.

ويتناول برنامج «الكوتشنج» جانب التنمية البشرية، والعلاقات، والصحة، والنجاح المهني. فيما يستهدف برنامج «أدوات التقييم» قياس وشرح سلوكيات وممارسات القيادة، وتقييم الكفاءات والمهارات القيادية، التي تعكس القيادة الفعالة.

وكان مركز القيادات النسائية أطلق عددا من المبادرات النوعية، مثل مخيم أبحاث المرأة الأول، الذي استهدف دعم نشر أبحاث ودراسات المرأة في المجلات العلمية المحكمة، مستمرا 12 يوما وبمعدل 100 ساعة، خلال 52 مشتركة، و25 بحثا علميا، تكللت بنشر 3 أبحاث في مجلات علمية محكمة. إضافة إلى مبادرة منصة «رفقة»، التي تدعم التواصل، وتبادل الخبرات الشخصية.