شكرا لقرائتكم خبر فرع للجامعة السعودية الالكترونية بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الجامعة السعودية الالكترونية والهيئة الملكية للعلا اتفاقية تعاون لافتتاح فرع الجامعة في المحافظة، وذلك ضمن استراتيجية تنمية القدرات البشرية؛ لتحقيق التميز التعليمي بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واشتملت الاتفاقية على تقديم الهيئة منحا دراسية للطلبة من أبناء وبنات الوطن في العلا، التي سيعلن عنها بعد إعلانات القبول في الجامعة، وذلك انطلاقا من التزام الهيئة الملكية بتطوير القدرات في العلا، وبناء منظومة تعليمية متكاملة للجميع، وتوفير الدعم الذي يمكنهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتميز في سوق العمل والريادة المستقبلية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من التخصصات في درجة البكالوريوس: إدارة الأعمال (المحاسبة) وإدارة الأعمال (المالية) وإدارة الأعمال (الإدارة) وتقنية المعلومات.