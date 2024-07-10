شكرا لقرائتكم خبر «ليالي القاهرة» تبرز أصالة التراث المصري بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استوقفت منطقة «ليالي القاهرة» في السيتي ووك زوار موسم جدة 2024، لتقدم تجربة استثنائية تتنوع بين الفعاليات التراثية والترفيهية والثقافية، مما يعكس جمال وأصالة الحضارة المصرية العريقة.

فمنذ اللحظة الأولى لدخول المنطقة، يشعر الزوار وكأنهم قد انتقلوا إلى قلب القاهرة القديمة، حيث الأسواق الشعبية والعروض الترفيهية والألوان الزاهية والتصاميم المعمارية التي تجسد أصالة وجمال التراث المصري، بينما تملأ الأجواء أصوات الحرفيين وهم يعرضون مهاراتهم في تصنيع المنتجات اليدوية.

وتنقل «ليالي القاهرة» الزوار إلى أجواء الشوارع المصرية الأصيلة، حيث يمكنهم تذوق الأطعمة والمشروبات التقليدية، ومشاهدة عروض مسرحية حية.

وفي وسط المنطقة يبرز خان الخليلي كأحد المعالم السياحية المميزة، حيث يمكن للزوار التجول في أسواقه الشعبية النابضة بالحياة، حيث تنتشر المحال والبازارات التجارية التي تعرض السلع والمنتجات المصرية الشهيرة، بما في ذلك الجلابيات الشعبية، والملابس النسائية التقليدية، والإكسسوارات، والتحف والمشغولات اليدوية، إضافة إلى محال بيع النحاس والأواني المنزلية الجميلة والسجاد التي تعيد للأذهان أسواق القاهرة القديمة.

وتزداد روعة التجربة للزوار فيما يخص المأكولات والمشروبات، حيث تقدم «ليالي القاهرة» لزائريها تجربة تذوق مميزة للمأكولات المصرية الأصيلة، من خلال مطاعم تقليدية.