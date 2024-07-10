استحداث برنامج لبناء كوادر وطنية من خريجي القانون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية إطلاق النسخة الثانية من برنامج مستشار المستقبل، الذي يسعى إلى الاسهام في بناء كفايات وطنية من خريجي تخصص القانون الجدد المتفوقين، عبر رحلة من التدريب العملي المكثف، جنبا إلى جنب مع فريق من الخبراء والمستشارين.

ويهدف البرنامج الذي يمتد 12 شهرا، إلى تأهيل القدرات القانونية الشابة وتنمية معارفها ومهاراتها، في مجالات الاستشارات القانونية والنظامية وإعداد التشريعات.

ويشترط للمتقدم للبرنامج أن يكون سعوديا من حديثي التخرج، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص القانون بمعدل أكاديمي لا يقل عن (3.75/5 أو 2.75/4) أو ما يعادلها، وألا تتجاوز سنه 27 سنة، وألا تكون لديه خبرة عملية تزيد على 6 أشهر بعد المؤهل الأكاديمي، وألا يكون على رأس عمل أو مرتبطا ببرنامج دراسي، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية بما لا يقل عن درجة 4.5 في اختبار IELTS، أو درجة 70 في اختبار STEP، أو درجة 460 في اختبار TOEFL، أو ما يعادلها.

وسيبدأ المركز في استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر منصة التقديم الالكترونية في الموقع الالكتروني للمركز الاثنين الموافق 15 يوليو 2024، وتمتد فترة استلام الطلبات حتى الاثنين الموافق 29 يوليو 2024.

مزايا مقدمة للمتدربين