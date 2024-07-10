4 مسارات معرفية بمخيم مشكاة للازدهار في صناعة رواد الطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للازدهار في صناعة رواد الطاقة، أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلة في معرض مشكاة التفاعلي، برنامجها الصيفي الجديد، أمس الأول، تحت شعار «رحلة لمستقبل الطاقة».

يستهدف مخيم مشكاة التفاعلي قرابة 500 طالب وطالبة من أبناء الوطن، ويمثل فرصة للاستثمار في شباب المستقبل، ليكونوا روادا للطاقة والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويقسم البرنامج إلى 4 مسارات معرفية بطابع التعلم التجريبي ومهارات «STEAM»، يحوي كل منها مجموعة من الأنشطة التي تعزز الإبداع والبناء المعرفي الذاتي، ويتناول موضوعات الطاقة الشمسية، والطاقة الذرية، وطاقة الرياح، والاقتصاد الدائري للكربون، والهيدروجين، إذ يعرض البرنامج موضوعات الابتكار والبرمجة بأسلوب ترفيهي ومُسلٍ.

ويستمر المخيم 4 أسابيع من الـ9 صباحا إلى الـ1:30 ظهرا، للفئة العمرية من 14 ـ 16 سنة، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم في مجالات حيوية، سيكون لها دور في إعداد جيل المستقبل.

أهداف المبادرات