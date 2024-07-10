شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة ولبنان مع نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.

وفي بداية الاتصال، قدم سمو وزير الخارجية التهنئة لنظيره البريطاني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وبحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة التطورات في قطاع غزة، والوضع في لبنان وأهمية خفض حدة التصعيد في المنطقة.