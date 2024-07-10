السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.500 حقيبة عناية شخصية في محلية السوكي بولاية سنار في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.500 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية السوكي بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 8.825 فردا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.

ويأتي ذلك في امتدادا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.

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