السعودية | مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يستقبل وفدًا من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية اليوم، وفدًا من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة معالي رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وذلك للاطلاع على أعمال المركز ومخرجاته.

وقدّم مدير عام المركز الدكتور سامي الحميدي، وعدد من منسوبي ومنسوبات المركز، خلال جولة تعريفية في معامل المركز التخصصية شرحًا عن التقنيات المستخدمة وأبرز المخرجات.

وشهد الوفد عرض إيجاز شاملًا عن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تناول مراحل التأسيس، والمجالات البحثية والعملية التي يقوم بها المركز، إلى جانب أبرز الشراكات المحلية والعالمية، والإسهامات والمنتجات الدفاعية التي صدرت عنه، بالإضافة إلى خطط المركز المستقبلية، ونطاق عمله التي تتضمن إجراء البحوث والدراسات التطبيقية.

كما اطلع رؤساء لجان مجلس الشورى على جهود الكوادر الوطنية التي تقود أعمال المركز وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات الأمنية والدفاعية.

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