جهزت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية طلعة التمياط، 10 حدائق، و8 مسطحات ومتنزهات خضراء، ومضمارين للمشاة، بالإضافة لـ49 من الألعاب والأجهزة الرياضية المتنوعة لاستقبال الأهالي والزوار خلال الإجازة الصيفية. وأوضح رئيس بلدية طلعة التمياط، المهندس فرحان الرويلي، أن المساحة الإجمالية للحدائق والمسطحات تزيد على 640.000 متر مربع، تضم جلسات ومسطحات خضراء، وساحة عامة، ومجموعة من الألعاب المتنوعة للأطفال، وأماكن مخصصة «للفود ترك»، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة.



كانت هذه تفاصيل خبر 18 حديقة ومسطحا أخضر بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.