شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأمطار خفيفة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
أمطار خفيفةكما نبه المركز من أمطار خفيفة على السليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 9, 2024
للتفاصيل https://t.co/BBJKXDuPAq #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/33I7dL5HhU
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.