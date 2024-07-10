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الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأمطار خفيفة على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على السليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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