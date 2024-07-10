شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأمطار خفيفة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.كما نبه المركز من أمطار خفيفة على السليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.