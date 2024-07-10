شكرا لمتابعة خبر عن إنطلاق أول الرحلات التجارية بين دمشق والرياض بعد توقف لأعوام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدأ غدًا الأربعاء أولى الرحلات التجارية المباشرة بين المملكة ودولة سوريا، بعد انقطاع طويل دام لأكثر من 12 عامًا.

وستنطلق الرحلات عبر الطيران السوري، على ان تكون رحلة واحدة كل أربعاء، على أن يتم تنظيم رحلات أخرى قريبًا.

وأشار التقرير الذي نشر على قناة العربية أن الرحلات بين سوريا والمملكة بدأت في موسم الحج، حيث تم نقل مجموعة من الحجاج السوريين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وكان السفير السوري لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان، كشف في وقت سابق عن تدشين رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا قريبًا ، وذلك عقب انتهاء موسم الحج.