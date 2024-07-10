القاهرة تتصدر تأشيرات العواصم الدولية بـ27%

وكشف تقرير وزارة الخارجية بشأن تأشيرات المرور لعام 2023 صدارة القاهرة التأشيرات المنفذة بإجمالي 41.457 تأشيرة بـ27%، وحلت عمان ثانيا بإجمالي 16.531 ألف تأشيرة بـ11%، وإسلام أباد ثالثا بإجمالي 9912 تأشيرة بـ6.35%، وروما رابعا بإجمالي 8525 تأشيرة بـ5.46%، وموسكو خامسا بإجمالي 8001 تأشيرة بـ5.13%.
وسجلت مدريد أقل تأشيرات المرور المنفذة، حيث بلغ إجمالي تأشيرات المرور المنفذة لها 4831 تأشيرة بـ3.09%، وحلت برلين ثانيا بإجمالي 5649 تأشيرة بـ3.62%، وجاءت واشنطن ثالثا بإجمالي 6159 تأشيرة بـ3.95%، ودبي رابعا بإجمالي 6254 تأشيرة بـ4%، بينما حصدت باقي الدول 42.974 ألف تأشيرة مرور بـ28%.
تأشيرات المرور
155.876 ألف تأشيرة منفذة
%27 من التأشيرات للقاهرة
مدريد أقل تأشيرات المرور المنفذة
أكثر الدول تأشيرات مرور
القاهرة: 27%
عمان: 11%
إسلام أباد: 6.36%
روما: 5.46%
موسكو: 4.13%
دبي: 4%
واشنطن: 3.95%
برلين: 3.62%
مدريد: 3.09%
باقي البعثات: 28%
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