القاهرة تتصدر تأشيرات العواصم الدولية بـ27%

فاقت تأشيرات المرور المنفذة للقاهرة تأشيرات 6 دول عالمية مجتمعة، ممثلة في: مدريد وبرلين وواشنطن ودبي وموسكو وروما، حيث سجلت إجمالي تأشيرات المرور المنفذة خلال العام الماضي 155.876 ألف تأشيرة.

وكشف تقرير وزارة الخارجية بشأن تأشيرات المرور لعام 2023 صدارة القاهرة التأشيرات المنفذة بإجمالي 41.457 تأشيرة بـ27%، وحلت عمان ثانيا بإجمالي 16.531 ألف تأشيرة بـ11%، وإسلام أباد ثالثا بإجمالي 9912 تأشيرة بـ6.35%، وروما رابعا بإجمالي 8525 تأشيرة بـ5.46%، وموسكو خامسا بإجمالي 8001 تأشيرة بـ5.13%.

وسجلت مدريد أقل تأشيرات المرور المنفذة، حيث بلغ إجمالي تأشيرات المرور المنفذة لها 4831 تأشيرة بـ3.09%، وحلت برلين ثانيا بإجمالي 5649 تأشيرة بـ3.62%، وجاءت واشنطن ثالثا بإجمالي 6159 تأشيرة بـ3.95%، ودبي رابعا بإجمالي 6254 تأشيرة بـ4%، بينما حصدت باقي الدول 42.974 ألف تأشيرة مرور بـ28%.

تأشيرات المرور

155.876 ألف تأشيرة منفذة

%27 من التأشيرات للقاهرة

مدريد أقل تأشيرات المرور المنفذة

أكثر الدول تأشيرات مرور

القاهرة: 27%

عمان: 11%

إسلام أباد: 6.36%

روما: 5.46%

موسكو: 4.13%

دبي: 4%

واشنطن: 3.95%

برلين: 3.62%

مدريد: 3.09%

باقي البعثات: 28%