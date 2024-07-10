شكرا لقرائتكم خبر عن جازان وحائل.. أحباط عمليتين لترويج الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في منطقة جازان، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة حائل لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.