شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار ورياح وأتربة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الأوسط والشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.