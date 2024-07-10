شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد ساعات العمل 4 عيادات تخصصية في مستشفى النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع الشرقية الصحي عن تمديد ساعات العمل في العيادات المسائية بمستشفى النعيرية العام، التابع لشبكة الخدمات الطرفية الصحية، ليشمل عددًا من التخصصات.

يأتي ذلك بهدف تحسين وتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية وتأثيرها المباشر على جودة التحول الصحي تحقيقا لرؤية المملكة 2030م.

وذكر التجمع أن التخصصات التي شملها التمديد هي: الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأسنان، والنساء والولادة. وستعمل هذه العيادات خلال الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصرًا وحتى 11:00 مساءً في العيادات الخارجية بالمستشفى.

وأكد التجمع أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه الدؤوب لضمان توفير الرعاية الصحية للمستفيدين في الوقت المناسب، وتسهيل وصولهم للخدمات الطبية اللازمة. وتندرج هذه المبادرة ضمن الخطط الطموحة التي وضعها التجمع للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا مجال الرعاية الصحية في المنطقة.