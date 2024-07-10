شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في رابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تثقيف مربي الماشية



وأوضح المهندس رده القارزي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ أن هذه الجولات الرقابية الميدانية تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.

فهي تركز على توعية المواطنين والمقيمين بخطورة تلك الأمراض وأهمية التعامل بطرق سليمة وصحيحة مع الحيوانات المنزلية والحشرات الضارة.

وتقدم شروحات مفصلة ونصائح للتعامل مع الحيوانات، كذلك تم توزيع العديد من المنشورات والمطويات التعريفية والتوعوية والإجابة عن استفسارات وأسئلة الحضور.