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شكرا لمتابعة خبر عن السلمان يحذر من الطلاق : تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نصح المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، المتزوجين بعدم التفكير في الطلاق أو طلبه .
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” تفتكري السعادة طلاق.. تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ حقيقي وستعرفين إنك في نعم كثيرة.”
وأضاف:” لا تهدمي بيت مستقل و أطفال رائعين وزوج يجتهد لإسعادك .”
وتابع :” فكر كثيرًا كثيرًا قبل أن تقرر الطلاق برسالة واتس أو غيرها وبالذات إذا فيه أطفال؛ اعطِ زوجتك فرصة للتفاهم والحوار .”
وواصل :” الطلاق للمرأة وللرجل من أقوى مسببات الضغط النفسي وبالذات إذا كان سببه يسير، هناك مراكز اصلاح وجمعيات تنمية أسرية تواصل معهم .”