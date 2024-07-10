شكرا لمتابعة خبر عن السلمان يحذر من الطلاق : تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، المتزوجين بعدم التفكير في الطلاق أو طلبه .

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” تفتكري السعادة طلاق.. تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ حقيقي وستعرفين إنك في نعم كثيرة.”

وأضاف:” لا تهدمي بيت مستقل و أطفال رائعين وزوج يجتهد لإسعادك .”

وتابع :” فكر كثيرًا كثيرًا قبل أن تقرر الطلاق برسالة واتس أو غيرها وبالذات إذا فيه أطفال؛ اعطِ زوجتك فرصة للتفاهم والحوار .”

‏وواصل :” الطلاق للمرأة وللرجل من أقوى مسببات الضغط النفسي وبالذات إذا كان سببه يسير، هناك مراكز اصلاح وجمعيات تنمية أسرية تواصل معهم .”