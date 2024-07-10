اخبار السعوديه

السلمان يحذر من الطلاق : تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن السلمان يحذر من الطلاق : تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، المتزوجين بعدم التفكير في الطلاق أو طلبه .

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” تفتكري السعادة طلاق.. تكلمي مع المطلقات وستعرفين معاناة من انفصلت دون سببٍ حقيقي وستعرفين إنك في نعم كثيرة.”

وأضاف:” لا تهدمي بيت مستقل و أطفال رائعين وزوج يجتهد لإسعادك .”

وتابع :” فكر كثيرًا كثيرًا قبل أن تقرر الطلاق برسالة واتس أو غيرها وبالذات إذا فيه أطفال؛ اعطِ زوجتك فرصة للتفاهم والحوار .”

‏وواصل :” الطلاق للمرأة وللرجل من أقوى مسببات الضغط النفسي وبالذات إذا كان سببه يسير، هناك مراكز اصلاح وجمعيات تنمية أسرية تواصل معهم .”

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا