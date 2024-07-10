شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء توضح أسباب انقطاع الخدمة عن أجزاء من أحياء شمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن انقطاع الخدمة الكهربائية عن أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض، مساء أمس الثلاثاء عند الساعة 8:33 مساءً، واستمر لمدة ساعة و 58 دقيقة، هو نتيجة قيام أحد المقاولين العاملين في مشروع عام لا يتبع للشركة السعودية للكهرباء بإتلاف خط نقل كهربائي رئيس.

وأكدت أنه تم البدء في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، لافتة النظر إلى أن هذا يأتي ضمن دورها في حماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة؛ وذلك بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها.