شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 11 مساءً.

