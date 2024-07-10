شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" ترصد مخالفات سوق السمك بجدة وتتخذ الإجراءات اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

رصد المخالفات البيئية

إجراءات مستمرة للتغلب على التحديات

الدمام - شريف احمد - بعد انتشار مقاطع بسوق السمك المركزي في جدة، أظهرت تلفيات وتدني مستوى النظافة وظهور روائح كريهة، وذلك في فترة انتقال السوق من مستثمر لآخر، خلال فترة طرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص.ويعد سوق السمك بمحافظة جدة من أهم اسواق النفع العام في المملكة للبيع بالجملة والتجزئة، وهو منفذ البيع الرئيسي للصيادين وتجار الأسماك في المحافظة والمنطقة ويقدم العديد من الخدمات للمتسوقين.بدورها قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة برصد العديد من المخالفات في السوق والإضرار بالبيئة والصحة العامة وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من محضر وبلاغات رسمية للجهات ذات العلاقةوأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أنه تم إسناد السوق إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (وهي شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة)، ونظرًا لانتهاء العقد الخاص بالمشغل السابق للسوق، فقد قامت الشركة بحسب الإجراءات النظامية بطرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، وتمت الترسية على احد الشركات لإدارة وتشغيل السوقوبالمراقبة المستمرة على أسواق النفع العام فقد تم رصد العديد من المخالفات في السوق والإضرار بالبيئة والصحة العامة وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من محضر وبلاغات رسمية للجهات ذات العلاقة.وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه تم العمل مع المستثمر الجديد للسوق على معالجة جميع التحديات وتلافي كافة الملاحظات لإستمرارية العمل بالسوق بالطريقه الصحيحة. وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفات التي تم رصدها وفق للأنظمة والتعليمات.حيث أن الوزارة تتولى الرقابة على أسواق النفع العام للتحقق من سلامة المنتجات والتحقق من تطبيق الاشتراطات الواردة في نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية.