شكرا لقرائتكم خبر عن صور| جلسات ترفيه بين الطيور والزيتون.. مزرعة سياحية تجذب الزوار بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبرز مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية والريفية كوجهة سياحية صيفية مفضلة في منطقة الباحة، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الخلابة.

وتتميز المزرعة، التي تبعد 13 كيلومترًا عن مركز المدينة، بكونها أول مزرعة سياحية في الباحة، وتضم أكثر من 4 آلاف شجرة زيتون، بالإضافة إلى مزارع للفراولة والتوت بأنواعه المختلفة، على مساحة تقدر بـ 150 ألف متر مربع.

وتعتمد المزرعة على 3 خزانات لحصد مياه الأمطار، وتضم حديقة لتربية الطيور الأليفة، وحوضًا للأسماك، إلى جانب اهتمامها بالزراعة البعلية للشعير.



وتوفر المزرعة جلسات خاصة وأماكن ترفيه متنوعة، مما جعلها تجذب عديدًا من السياح من داخل المملكة وخارجها.

وأشاد محمد مشاري، القادم من القريات، بفعاليات المزرعة، مؤكدًا أنها من أجمل الوجهات السياحية في المملكة، ومشيدًا بدورها في تطوير السياحة المحلية وإبراز جمال الطبيعة وتوفر المزرعة جلسات خاصة وأماكن ترفيه متنوعة، مما جعلها تجذب عديدًا من السياح من داخل المملكة وخارجها.وأشاد محمد مشاري، القادم من القريات، بفعاليات المزرعة، مؤكدًا أنها من أجمل الوجهات السياحية في المملكة، ومشيدًا بدورها في تطوير السياحة المحلية وإبراز جمال الطبيعة السعودية



سائح أجنبي يروج للمزرعة



وأعربت فوزية سالم عن سعادتها بتجربتها في المزرعة، مشيرة إلى أنها وجدت فيها كل مقومات السياحة التي يبحث عنها السائح في المملكة.

وأعربت فوزية سالم عن سعادتها بتجربتها في المزرعة، مشيرة إلى أنها وجدت فيها كل مقومات السياحة التي يبحث عنها السائح في المملكة.

جلسات خاصة وأماكن للترفيه



فيما أشارت إلى أنها لم تعرف عن المزرعة إلا من خلال فيديو نشره سائح أجنبي، منتقدةً ضعف الترويج للأماكن السياحية من قبل الجهات المعنية.

وأعرب أحمد البوعينين، من قطر، عن إعجابه بالمرافق السياحية في الباحة، مؤكدًا أن المملكة وجهة مثالية للسياحة الصيفية في منطقة الخليج، خاصة في المنطقة الجنوبية ذات الأجواء المعتدلة والمناظر الخلابة.