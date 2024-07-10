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”موانئ“ تدعو وكلاء السيارات لتسريع فسح المركبات من ميناء الدمام

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محمد السليمان - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للموانئ وكلاء السيارات إلى الإسراع في إنهاء إجراءات فسح السيارات الجديدة واستلامها من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لضمان إنسيابية حركة البضائع وتخفيف الضغط على الميناء، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في حجم الشحنات الواردة، لا سيما السيارات، نتيجة للظروف الراهنة في البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن ميناء الدمام يشهد زيادة كبيرة في الشحنات، مما أدى إلى تكدس في ساحات التخزين وتأخير في عمليات مناولة السفن.

اشتراطات جمركية


أشارت الهيئة إلى أن السيارات الجديدة تعتبر مستوفية لجميع الاشتراطات الجمركية المطلوبة، ويمكن البدء في إجراءات فسحها فور وصول السفينة.
وأكدت الهيئة سعيها الحثيث لإيجاد حلول جذرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتحقيق الاستغلال الأمثل لساحات المعاينة الجمركية.
ودعت جميع المستوردين، وفي مقدمتهم وكلاء السيارات، إلى التعاون وتسريع عمليات الفسح والاستلام، بما يضمن استمرارية الأعمال ويسهم في رفع كفاءة الميناء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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