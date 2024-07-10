تحرك لتطوير آليات التبليغ عن حالات التسمم الغذائي

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي، واستحداث برنامج إلكتروني موحد يربط بين الجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة برفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر عن الأورام؛ بتوفير الأجهزة ومستلزمات الفحص اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط جميع الجهات المعنية بذلك.

وأكد المجلس أن على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية.

كما دعا في ذات القرار إلى أن على الوزارة العمل على توفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكمة البيانات، وتوظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.

سعد عجز الكوادر الإسعافية

وفي شأن صحي آخر دعا مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى سد العجز في كوادرها الإسعافية العاملين بالميدان، بما يتناسب مع الزيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الطلب على الخدمة الإسعافية.

كما دعا في قراره الهيئة إلى إنشاء مراكز للتجمع في القطاعات التشغيلية للمدن المليونية، وإحلال المباني القديمة في المناطق والمحافظات والهجر بمبانٍ مطورة مناسبة لطبيعة عمل الفرق الإسعافية.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة رفع كفاءتها في التطوع والشراكة المجتمعية، وعدد المتطوعين.

زيادة رحلات الخطوط السعودية

وفي شأن النقل والاتصالات، طالب الشورى الخطوط السعودية بزيادة رحلاتها المباشرة ووجهاتها الداخلية بما يحقق إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية ويدعم النمو الاقتصادي. وأكد في قراره أن على المؤسسة تحقيق مستهدف الشحن الجوي بما يتماشى مع إستراتيجيتها، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

صندوق لتنمية الإعلام

وفيما يتعلق بشؤون الإعلام، أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الإعلام بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، بدراسة إنشاء صندوق لتنمية قطاع الإعلام وتمويل مشاريعه. وطالب في قراره الوزارة بتسريع حوكمة الأدوار والمسؤوليات التنفيذية المرتبطة بالوزارة والهيئات الإعلامية، وتفعيل وحدات البيانات الإحصائية.

ودعا المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على بناء مؤشرات أداء تقيس قدرة منظومة الإعلام السعودي على تعزيز صورة المملكة أمام العالم. تقرير وزارة الحج والعمرة

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1444 /1445. وأشاد عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي بالجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الحج، مطالبًا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لسرعة إنجاز وتطوير الممرات بين المشاعر، وذلك بتهيئتها والتوسع في زراعة أشجار مناسبة للبيئة، وذلك للتقليل من أشعة وحرارة الشمس المباشرة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.

مطالبات الشورى من وزارة الصحة

- تطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي.

- رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر عن الأورام.

- إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المنشآت الصحية.

- توفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكمة البيانات.

- توظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.