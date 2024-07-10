أمطار رعدية على 4 مناطق وغبار على طريق مكة - جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .