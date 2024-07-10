شكرا لمتابعة خبر عن شقيقة ضحية عملية شفط الدهون في القاهرة تروي تفاصيل جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام أهالي الأحساء بتشييع ضحية عملية شفط الدهون في مصر، السعودية فاطمة العجل، بعد أن لقيت حتفها إثر تداعيات الآثار الجانبية بعد العملية وحدوث نزيف دم.

وكشف أحمد زوج الضحية تفاصيل جديدة، قائلا: “نحن نسابق الزمن للاطمئنان على “دانة” شقيقة زوجتي، التي ترقد متألمة وفي وضع حرج داخل غرفة العناية الفائقة بمستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، والتي أسال الله العظيم أن يشفيها وتخرج من المستشفى وتعود لحياتها الطبيعية”.

وأضاف: “الأطباء في الأحساء يبذلون قصارى جهدهم لعلاج دانة التي تعاني نقص السوائل والدم، وهي ما زالت في وحدة العناية المركزة، في حين سأعود إلى القاهرة لمتابعة حالة قضية فاطمة من خلال سفارة المملكة في مصر”.

وسردت شقيقة الضحية من العناية المركزه تفاصيل جديدة حيث قالت :” دخلت المستشفى مع شقيقتي لعملية شفط الدهون بعد تحصيل مبلغ قدره 30 ألف ريال لإجراء العمليتين، ومدة العملية من المفترض أن تكون 3 ساعات ونصف الساعة، لكنها استغرقت 7 ساعات في غرفة غير مهيأة أشبه بالمقبرة، حينها شعرت بالخوف لأن الوضع غير مريح، ولم تكن هناك تجهيزات لغرف العمليات أو توفير الأكسجين، مما أثار خوفي.”

وأضافت بصوت مليء بالألم :” حاولتُ معرفة مصير أختي فاطمة، رحمها الله، إلا أن زوج شقيقتي أكد لي أن فاطمة سبقتها إلى المملكة لتلقي العلاج في المستشفى العسكري، وحاولت جاهدًا التعجيل بخروجي من المستشفى وعودتي للمملكة.

وتابعت:” بمجرد وصولي استغربت تجمع الأسرة في منزل أختي فاطمة، وأبلغوني بوفاتها رحمها الله، وكانت لحظة انهيار وألم يضاف لألم العملية”.