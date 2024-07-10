شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: توجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي، بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة مدعياً صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك، التي مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى.

وأصدرت النيابة العامة لائحة دعوى، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره.

وتؤكد النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوي الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية.