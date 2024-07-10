شكرا لمتابعة خبر عن ‎تشييع جثمان المسنة دينا الأسمري .. قصة إنسانية بطلها أمير عسير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف إنساني رائع ليس جديد على الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، قام الأمير بتشييع جثمان المسنة دينا الأسمري بعد وفاتها .

ويُشار إلى أن الأسمري مُسنة وحيدة و أرملة ليس لها عائل، وقد تجاوزت الـ80 عامًا، تعاني من مشاكل صحية ، فمن بعد الله وقف لها الأمير تركي كسند لها في حياتها.

‏ووجّه الأمير بتشكيل فريق متكامل لرعايتها، والاهتمام بجانبها الاجتماعي والصحي، وبناء منزل وتأثيثه، وتوفير احتياجاتها اللازمة .

والجدير بالذكر أنه حتى في وداعها الأخير لم يتركها وحيده، وحمل جثمانها فوق أكتافه و استقبل وفود المُعزين بمخيم العزاء لعزائه.