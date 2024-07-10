شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ربطت الأحوال المدنية سجلات الأبناء بسجل والدتهم، وذلك من خلال منصة أبشر الرقمية.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل الإجراءات المدنية وتوثيق الروابط الأسرية، ويأتي الإجراء في إطار جهود المملكة لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات مميزة تسهم في راحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

ويتم تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية باستخدام الحساب الشخصي للمستفيد، وتقديم الطلب الإلكتروني بعد تسجيل الدخول، ويمكن للمستفيد تقديم طلب ربط السجل المدني بسجل والدته، ومتطلبات الخدمة تتمثل في نسخة من شهادة الميلاد ونسخة من صك حصر الورثة ونسخة من سجل الأسرة، ويقوم المستفيد بزيارة موقع أبشر الإلكتروني وتسجيل الدخول باستخدام معلومات الحساب الشخصي، وبعد تسجيل الدخول يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية من قائمة الخدمات المتاحة ثم يملأ المستفيد النموذج الإلكتروني لطلب ربط السجل، وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد إكمال النموذج وإرفاق المستندات يتم إرسال الطلب إلكترونياً للمراجعة والمعالجة.