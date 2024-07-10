شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء هبوط طائرة طيران أديل في آخر لحظة بمطار أبها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُلغي هبوط طائرة طيران أديل في آخر لحظة بمطار أبها بسبب دوامة هوائية.

‎واضطر طاقم الطائرة لعمل المناورة المعروفة باسم “Rejected Landing”، والتي تعبر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدم من المدرج.

‎وأظهر مقطع منتشر على نطاق واسع وجود دوامة هوائية Devil Dust على المدرج، حيث تعتبر هذه الظاهرة واحدة من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيار أثناء الهبوط، ومن الممكن أن تؤدي لإخلال توازن الطائرة.