شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك خالد العسكرية تعلن موعد التسجيل للضباط الجامعيين للعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، موعد بداية التسجيل للالتحاق بدورة التأهيل العسكري، للعام الدراسي 1446هـ لحملة الشهادة الجامعية.

وذلك اعتباراً من يوم الأحد 08-01-1446هـ الموافق 14-07-2024م الساعة العاشرة صباحاً، وإلى يوم الخميس 12-01-1446هـ الموافق 18-07-2024م الساعة العاشرة صباحاً، حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة.

يتم التسجيل من خلال هذا الرابط.