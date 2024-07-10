نجم تطلق منظومة "أسهل" لإصلاح مركبات متضرري الحوادث المرورية

أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين منظومة شبكة نجم لإصلاح المركبات "أسهل" لمتضرري الحوادث المرورية من عملاء التأمين ضد الغير. وتعد المبادرة الأولى من نوعها في قطاع التأمين السعودي، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال ضمان سلامة المركبات على الطرق.



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