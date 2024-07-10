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توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض لانتهاك خصوصية المرضى

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أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي، بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة مدعياً صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك، والتي مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى.

وأصدرت النيابة العامة لائحة دعوى، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره. وتؤكد النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوي الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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