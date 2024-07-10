توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض لانتهاك خصوصية المرضى

وأصدرت النيابة العامة لائحة دعوى، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره. وتؤكد النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوي الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية.
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