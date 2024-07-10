اخبار السعوديه

موعد التسجيل بدورة التأهيل للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية

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آل هضبان: إنسانية تركي بن طلال تدعو لتعزيز الشيم والتكافل

معلقًا على قصة المسنة، دينا الأسمرى، والتي رعاها أمير عسير ووجه بخدمتها، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبها، مهدي آل...

f8b1b4d2b8.jpg04 محرم 1446 هـ

بعد إلغاء هبوط طائرة بمطار أبها.. الأرصاد: رصدنا الزوبعة

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن الظاهرة التي تشكلت على مطار أبها بالقرب من مدرج الهبوط 31 كانت يوم السبت...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

11060 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11060) قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة 1445هـ،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

ساما: الحجز والتنفيذ على مبلغ المخالفات المرورية فقط

أعلن البنك المركزي السعودي، أن الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية فيما يخص المخالفات المرورية، يكون على مبلغ المخالفات فقط. بينما...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

القبض على مصري تحرش بامرأة في تبوك

قبضت شرطة منطقة تبوك على المقيم/ بهاء عبدالرحيم السيد هاشم، مصري الجنسية، لتحرشه بامرأه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية...

icon-byline.pngتبوك : دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض لانتهاك خصوصية المرضى

أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

الدفاع تشتري 4 طائرات إيرباص للتزود بالوقود متعددة المهام

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، توقيعها عقدًا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز "إيرباص...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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