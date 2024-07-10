موعد التسجيل بدورة التأهيل للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية

آل هضبان: إنسانية تركي بن طلال تدعو لتعزيز الشيم والتكافل معلقًا على قصة المسنة، دينا الأسمرى، والتي رعاها أمير عسير ووجه بخدمتها، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبها، مهدي آل... أبها: أبها: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ بعد إلغاء هبوط طائرة بمطار أبها.. الأرصاد: رصدنا الزوبعة قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن الظاهرة التي تشكلت على مطار أبها بالقرب من مدرج الهبوط 31 كانت يوم السبت... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ 11060 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11060) قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة 1445هـ،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ ساما: الحجز والتنفيذ على مبلغ المخالفات المرورية فقط أعلن البنك المركزي السعودي، أن الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية فيما يخص المخالفات المرورية، يكون على مبلغ المخالفات فقط. بينما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ القبض على مصري تحرش بامرأة في تبوك قبضت شرطة منطقة تبوك على المقيم/ بهاء عبدالرحيم السيد هاشم، مصري الجنسية، لتحرشه بامرأه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية... تبوك : دوت الخليج تبوك : دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض لانتهاك خصوصية المرضى أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ الدفاع السعودية تشتري 4 طائرات إيرباص للتزود بالوقود متعددة المهام أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، توقيعها عقدًا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز "إيرباص... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ

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