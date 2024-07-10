شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح صالة طيران الإمارات بمطار الملك عبد العزيز الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمس الثلاثاء، افتتاح صالة طيران الإمارات الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات؛ بحضور رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والقنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة ناصر هويدن الكتبي، ونائب رئيس أول خدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات سامي عقيل. مطارات جدة وطيران الإمارات وأوضح والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين مطارات جدة وطيران الإمارات، وتدعم جهود التطوير الشامل الذي يشهده المطار، لتوفير تجربة سفر ممتعة وسلسة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

من جهته بين نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار محمد مطر، أن افتتاح الصالة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، يجسّد الجهود الدؤوبة لتعزيز تجربة السفر المقدّمة، ويؤكد الالتزام بتقديم أرقى مستويات الجودة في مختلف جوانب العمل والأنشطة وفق أرقى المعايير.

