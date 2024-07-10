ساما: الحجز والتنفيذ على مبلغ المخالفات المرورية فقط

أعلن البنك المركزي السعودي، أن الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية فيما يخص المخالفات المرورية، يكون على مبلغ المخالفات فقط. بينما يمكن للعميل الاستفادة من المبالغ التي تزيد عن المبلغ المطلوب حجزه.



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