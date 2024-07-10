آل هضبان: إنسانية تركي بن طلال تدعو لتعزيز الشيم والتكافل

أضاف آل هضبان: أشيد بالصورة الإنسانية لسمو الأمير التي تجسد التلاحم والحب بين القيادة والشعب، فالأم «دينا الأسمري» لم تُرزق بأبناء، وزوجها متوفَّى، فعوضها الله بابن اسمه «تركي بن طلال»، الذي كان يزورها بين الفينة والأخرى متلمسًا حاجاتها، ففي الـ20 من شهر سبتمبر 2022م افتتح أمير المنطقة منزلها الجديد، وأولاها رعايته حتى مرضت، ودخلت بغيبوبة، ليأمر باجتماع دوري مع القائمين على حالتها بمستشفيات بللسمر، وعسير، والملك فيصل التخصصي بالرياض لمتابعة حالتها، واستمرت الاجتماعات إلى أن توفيت -رحمها الله- يوم الجمعة 5 يوليو 2024م، وهذا يأتي تعزيزًا لعنصر «الإنسان» الذي ترتكز عليه إستراتيجية تطوير منطقة عسير، انطلاقًا من شعارها الذي يدعو إلى تعزيز الشيم، والتكافل الاجتماعي.
واختتم آل هضبان حديثه مؤكدًا أن الأمير تركي بن طلال ذو شخصية فريد؛ لأنه شخص استثنائي متعدد الأفعال بسيرته العطرة كثير العطاء يقوم بأعمال وخدمات جليلة لكثير من أبناء وبنات منطقة عسير، كان لها صداها الإنساني والاجتماعي الكبير، فهو السباق دومًا بالخيرات، لا يترك سبيلا فيه خير إلا وسلكه، سواء كان في داخل المملكة أو خارجها، فنعم السعي سعيه في إصلاح ذات البين، وإعتاق الرقاب وزيارة الأهالي وودهم، ووقوفه إلى جوارهم في السراء والضراء، مضيفًا: بالفعل يعجز اللسان عن تعداد مناقب أمير عسير الإنسانية وأخلاقه الرفيعة وتواضعه ومبادراته الخيرية، فهو يملك سيرة تجملت بخدمة الدين والوطن، ومسيرة ارتفعت بالعلم والعمل.
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