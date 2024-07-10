بعد إلغاء هبوط طائرة بمطار أبها.. الأرصاد: رصدنا الزوبعة

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن الظاهرة التي تشكلت على مطار أبها بالقرب من مدرج الهبوط 31 كانت يوم السبت الماضي عند الساعة 12:45 ظهراً وتعرف بـ "الزوبعة الغبارية "، وهي حالة خاصة تحدث في وقت ونطاق محدودين بشكل سريع؛ بسبب التباين في درجات الحرارة وقيم الضغط، وقد تم رصدها في حينه.

وفيما تساءل البعض عن عدم إبلاغ كابتن الطائرة بالزوبعة الغبارية، قرر كابتن الطائرة إلغاء الهبوط في آخر لحظة، واضطر لعمل المناورة المعروفة باسم Rejected Landing، التي تعبر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدم من المدرج.

وأظهر مقطع منتشر على نطاق واسع وجود دوامة هوائية على المدرج، حيث تعتبر هذه الظاهرة واحدة من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيار أثناء الهبوط، ومن الممكن أن تؤدي لإخلال توازن الطائرة.