وفيما تساءل البعض عن عدم إبلاغ كابتن الطائرة بالزوبعة الغبارية، قرر كابتن الطائرة إلغاء الهبوط في آخر لحظة، واضطر لعمل المناورة المعروفة باسم Rejected Landing، التي تعبر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدم من المدرج.
وأظهر مقطع منتشر على نطاق واسع وجود دوامة هوائية على المدرج، حيث تعتبر هذه الظاهرة واحدة من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيار أثناء الهبوط، ومن الممكن أن تؤدي لإخلال توازن الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاء هبوط طائرة بمطار أبها.. الأرصاد: رصدنا الزوبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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