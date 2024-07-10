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جولات للتأكد من سلامة الأغذية بالمدينة

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كثفت فرق أمانة منطقة المدينة المنورة جولاتها الميدانية للتأكد من سلامة الأغذية بالمنشآت التجارية خلال الشهر الماضي، حيث أثبتت الفحوصات على 960 عينة غذائية بوجود 897 عينة صالحة فيما بينت 63 عينة غير صالحة.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والإرشادات الصحية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، مبينةً استمرار تلقي البلاغات من أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل والرقم الموحد 940 بشأن المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية في المنشآت.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل جولاتها المستمرة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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