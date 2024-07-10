جولات للتأكد من سلامة الأغذية بالمدينة

وشددت الأمانة على ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والإرشادات الصحية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، مبينةً استمرار تلقي البلاغات من أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل والرقم الموحد 940 بشأن المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية في المنشآت.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل جولاتها المستمرة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
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