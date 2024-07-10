القبض على مصري تحرش بامرأة في تبوك

اتفاقية للأرصاد مع الشؤون البلدية للاستفادة من فرص وقع المركز الوطني للأرصاد اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المركز من الاستفادة من بوابة الاستثمار في... الرياض: الرياض: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ سوق للمزارعين بمنطقة الباحة تنظّم هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة منطقة الباحة، فعالية «سوق المزارعين» خلال الفترة من 11 إلى... الباحة: دوت الخليج الباحة: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ ضبط مخالفَين لنظام البيئة في تبوك ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك.وأوضحت أنه تم ضبط معدتين يعمل... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ سدايا تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم في قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) العموم والجهات الحكومية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع قواعد تعيين مسؤول... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ القبض على مواطنين روجا 71 كلجم قات قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما 71 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ مبادرة لزراعة المانجروف بالليث نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع السمكي، مبادرة لزراعة أشجار... أبها: محمد آل عمر أبها: محمد آل عمر 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها، والتوسع... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 محرم 1446 هـ 04 محرم 1446 هـ

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