اخبار السعوديه

القبض على مصري تحرش بامرأة في تبوك

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اتفاقية للأرصاد مع الشؤون البلدية للاستفادة من فرص

وقع المركز الوطني للأرصاد اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المركز من الاستفادة من بوابة الاستثمار في...

ed96b37089.jpgالرياض:
34c0e4c2f6.jpg04 محرم 1446 هـ

سوق للمزارعين بمنطقة الباحة

تنظّم هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة منطقة الباحة، فعالية «سوق المزارعين» خلال الفترة من 11 إلى...

icon-byline.pngالباحة: دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

ضبط مخالفَين لنظام البيئة في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك.وأوضحت أنه تم ضبط معدتين يعمل...

icon-byline.pngتبوك: دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

سدايا تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم في قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات

دعت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) العموم والجهات الحكومية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع قواعد تعيين مسؤول...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

القبض على مواطنين روجا 71 كلجم قات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما 71 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

مبادرة لزراعة المانجروف بالليث

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع السمكي، مبادرة لزراعة أشجار...

icon-byline.pngأبها: محمد آل عمر
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل

طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها، والتوسع...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png04 محرم 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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