القبض على مصري تحرش بامرأة في تبوك

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اتفاقية للأرصاد مع الشؤون البلدية للاستفادة من فرص
وقع المركز الوطني للأرصاد اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المركز من الاستفادة من بوابة الاستثمار في...
سوق للمزارعين بمنطقة الباحة
تنظّم هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة منطقة الباحة، فعالية «سوق المزارعين» خلال الفترة من 11 إلى...
ضبط مخالفَين لنظام البيئة في تبوك
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك.وأوضحت أنه تم ضبط معدتين يعمل...
سدايا تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم في قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) العموم والجهات الحكومية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع قواعد تعيين مسؤول...
القبض على مواطنين روجا 71 كلجم قات
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما 71 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ...
مبادرة لزراعة المانجروف بالليث
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع السمكي، مبادرة لزراعة أشجار...
دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل
طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها، والتوسع...
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