الأسئلة الشائعة حول انتقال موظفي الصحة إلى شركة الصحة القابضة

نشر حساب منسوبي وزارة الصحة على منصة "إكس" كتيبا يحتوي على أبرز الأسئلة الشائعة حول الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، حيث تمت إضافة عدد من الأسئلة الواردة من منسوبي وزارة الصحة عبر اللقاءات التي تمت في التجمعات ومراكز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وتمت الإجابة عنها من قبل المختصين لضمان وصولها إلى الموظفين لتعزيز الوعي والفهم بالمرحلة الحالية.

وفيما يلي الأسئلة والإجابات عليها:

1. بالنسبة لمن تبقى لبلوغه السن النظامي "60 عاما" أقل من عامين، فهل يتم التعاقد معه لمدة سنتين أو عقد بالمدة المتبقية حتى بلوغه الستين عاما؟

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 616 فإنه عندما يتم اجتياز معايير وأسس المفاضلة ورغب الموظف في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة فإنه سيصل إليه عرض وظيفي للبدء في إجراءات التحول وسيبرم إليه عقد عمل عبر منصة "قوى" لمدة لا تقل عن سنتين والأصل أن يتم تحديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.

2. ما هي الآلية التي سيتم التعامل معها في حال رفض الموظف الانتقال إلى شركة الصحة القابضة وخدمته الوظيفية تتجاوز 25 عاما؟

عندما يجتاز موظف الخدمة المدنية معايير وأسس المفاضلة وتجاوزت سنوات خدمته 25 عاما، فإنه يخير ما بين الإحالة إلى التقاعد المبكر أو نقل خدماته بوظيفته بالتنسيق مع وزارة المواد البسشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية إلى أي جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلب الموظف بعدم رغبته بالانتقال وإشعاره بقرارها. ويحق للموظف خلال هذه الفترة التغيب يوما كاملا عن العمل كل أسبوع للبحث عن عمل في جهة حكومية أخرى. وإذا لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فستنتهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها وفيما يخص العامل (منسوبي التشغيل الذاتي) ولم يرغب في الانتقال تنهى العلاقة التعاقدية ويعامل في حقوقه وفقا للأنظمة واللوائح المطبقة عليه.

3. ما هي المعايير التي تقبل انتقال الموظف إلى شركة الصحة القابضة؟

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 616 التزمت وزارة الصحة بوضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على المعايير التالية:

* المشمولين باللائحة الصحية (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات).

* الكادر الإداري (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء).

4. متى سيتم انتقال الموظفين إلى شركة الصحة القابضة؟

تعمل وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة حاليا على نقل التجمعات المستهدفة إلى شركة الصحة القابضة بشكل تدريجي وسيتلقى المنسوبين التابعين لتلك التجمعات الصحية رسالة عبر البريد الإلكتروني توضح إجراءات النقل.

5. هل يوجد حد معين لعمر المنسوب للاستمرار بالعمل أو الانتقال لشركة الصحة القابضة؟

لا يوجد عمر معين للموظف لكي ينتقل إلى شركة الصحة القابضة فجميع الموظفين العاملين بالمنشآت والمرافق الصحية مستهدفين ومشمولين بإجراءات النقل إلى شركة الصحة القابضة.

6. هل هناك مؤهلات مستبعدة من معايير المفاضلة؟ وما هو أدنى مؤهل؟

لا توجد مؤهلات مستبعدة وفقا لقرار مجلس الوزراء 616، فقد التزمت وزارة الصحة بوضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية بناء على المعايير التالية:

* المشمولين باللائحة الصحية (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات).

* الكادر الإداري: (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء).

7. كيف يتم التعامل مع الموظفين المكلفين بمناطق أخرى. هل تتم إعادتهم للملاك الوظيفي أم يستمرون بمكان التكليف؟

يتم الانتقال على حسب جهة عمل الموظف الحالية بغض النظر عن ملاك الوظيفة.

8. كيف سيتم التعامل مع الأطباء على وضع التشغيل الذاتي؟

فيما يتعلق بالعمال (منسوبي التشغيل الذاتي) فإنه وفقا لقرار مجلس الوزراء 616 عندما يختار الموظف معايير وأسس المفاضلة ويرغب في الانتقال، سيبرم إليه عقد عمل عما كان يتقاضاه قبل الانتقال ويستمر اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

9. هل يتعبر موظفو مدينة الملك فهد الطبية مستهدفين من الانتقال إلى الصحة القابضة لأن معظمهم على نظام التأمينات الاجتماعية؟

نعم العمال (منسوبي التشغيل الذاتي) من الفئات المستهدفة بالانتقال إلى شركة الصحة القابضة.

10. هل يتم تحويل الموظف الموقوف عن العمل بسبب السجن وهل يؤثر على رابته؟

المنسوب الموقوف حاليا عن العمل ليس ضمن الفئة المستهدفة بالانتقال حاليا ولا يستطيع توقيع عقد جديد مع شركة الصحة القابضة.

11. عند استلام العرض الوظيفي لبدء إجراءات النقل، ما هي المدة الزمنية المحددة للموافقة على بدء إجراءات الانتقال؟

عند البدء في إجراءات التحول، سيرسل للموظف عرض وظيفي لبدء إجراءات الانتقال ويحق له الرد خلال 5 أيام عمل للبدء في إجراءات التحول وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعتبر العرض مرفوضا.

12. ما هي آلية التعامل مع موظف الخدمة المدنية الذي لا يرغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة؟

بالنسبة لموظف الخدمة المدنية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 616 فإن الموظف الذي تنطبق عليه معايير وأسس المفاضلة ولا يرغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، يحق له نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى بالتنسيق مع الموارد البشرية خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلب الموظف بعدم رغبته بالانتقال وإشعاره بقرارها، ويحق للموظف خلال هذه الفترة التغيب عن العمل يوما كاملا في الأسبوع أو 8 ساعات في الأسبوع للبحث عن جهة حكومية أخرى ينتقل إليها وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فستتم تصفية حقوقه ومستحقاته وتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

13. ما هي آلية التعامل مع الموظف التابع لنظام العمل والعمال ولا يرغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة؟

بالنسبة للعامل من منسوبي التشغيل الذاتي وفقا لقرار مجلس الوزراء 616 فإن للعامل الذي انطبقت عليه معايير وأسس المفاضلة الحق في رفض الانتقال إلى شركة الصحة القابضة ويكون أثر ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية معه وتتم تصفية حقوقه ومستحقاته وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.

14. عند إرسال العروض الوظيفية للبدء في إجراءات الانتقال، فهل ستتغير المسميات الوظيفية؟

سيتم إرسال عروض وظيفية للبدء في إجراءات الانتقال على نفس المسمى الوظيفي الحالي للموظف.

15. بالنسبة للموظف الذي يحمل مؤهل زائد، هل سيتم انتقاله على المؤهل الحالي أم الزائد؟

الموظف الذي يحمل مؤهل زائد سيتم انتقاله وتعيينه على نفس الوظيفة الحالية التي يشغلها ووفق المؤهل المسجل في النظام وليس وفقا للمؤهل الزائد.

16. هل ستتغير ساعات العمل عن الانتقال إلى شركة الصحة القابضة؟

ستكون ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا لمدة 5 أيام عمل أسبوعيا.

17. هل سيتم إرسال العروض الوظيفية للبدء في إجراءات النقل للموظف التابع لنظام الخدمة المدنية ولديه خدمة أكثر من 25 سنة؟

نعم، يمكن لموظف الخدمة المدنية التي تتجاوز خدمتهخ 25 عاما والذي تنطبق عليه المعايير بنقل خدماته إلى شركة الصحة القابضة.

* الترقيات والمكافآت

1. هل سيكون للموظفين أي مكافآت عند الانتقال إلى شركة الصحة القابضة؟

للمنسوبين التابعين لنظام الخدمة المدنية تصرف مكافأة تحتسب على أساس 16% من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة على أن لا يتجاوز مجموع ما يصرف للموظف 4 رواتب أساسية.

2. ما هي آلية الترقيات مع الانتقال إلى شركة الصحة القابضة؟

تعمل شركة الصحة القابضة على آلية للترقيات وسيتم تحديدها وإعلانها لاحقا وفق الأداء الوظيفي للموظف.

* الرواتب والبدلات

1. هل سيتغير الراتب الأساسي أو الإجمالي عند الانتقال لشركة الصحة القابضة؟

عند الانتقال إلى شركة الصحة القابضة ستبرم الشركة عقد عمل للموظف بحيث لا يقل عن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه في وزارة الصحة كما لا يقل الراتب الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

2. ما هي البدلات التي سيشملها العقد الجديد لدى شركة الصحة القابضة؟

ستبرم شركة الصحة القابضة عقد عمل يصل إلى الموظف يشمل بدل السكن وبدل النقل فقط بما يضمن أن لا يقل عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف.

3. هل سيتم صرف بدل السكن سنويا عند الانتقال لشركة الصحة القابضة؟

عند الانتقال إلى الشركة سيتم صرف بدل السكن للموظف شهريا وليس سنويا.

* رصيد الإجازات

1. هل سيتم تعويض رصيد الإجازات عند الانتقال إلى الصحة القابضة؟

وفقا لقرار مجلس الوزراء 616 يتم تعويض موظف الخدمة المدنية عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل الانتقال والمقر بنظام الخدمة المدنية بما لا يتجاوز 180 يوما، وفيما يخص منسوبي التشغيل الذاتي يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

2. ما آلية التعامل مع موظفي التشغيل الذاتي هل ستكون لديهم عقود جديدة؟

تبرم شركة الصحة القابضة عقد عمل وفقا للنظام الوظيفي المعمول به للعامل المجتاز لمعايير وأسس المفاضلة والراغب في الانتقال ويعد اشتراكه في التأمينات مستمرا وخدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

* الخدمة والتقاعد

1. حال التحول من التشغيل الذاتي إلى شركة الصحة القابضة هل سيتم إنهاء خدمات الموظف أي طي قيده وإعادة توظيفه بعقد عمل جديد وبالتالي سيحصل على مستحقاته السابقة أم تستمر خدمته؟

تبرم شركة الصحة القابضة لموظف التشغيل الذاتي عند الانتقال عقد عمل وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

2. إذا كان موظف الخدمة المدنية خدمته 23 سنة ويرغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة وأكمل سنتين، هل يحق له الاستفادة من خدمته السابقة للتقاعد المبكر؟

نعم حيث تعتبر الخدمة مكملة ويمكن الاستفادة منها بالتقاعد المبكر

3. هل يحق للموظف التقاعد المبكر بعد الموافقة على الانتقال إلى شركة الصحة القابضة في حال تجاوزت سنوات الخدمة 25 سنة وبعد سنتين يرغب في التقاعد؟

في حال اجتياز الموظف التابع للخدمة المدنية معايير وأسس المفاضلة ورغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة وبلغت خدمته 25 سنة وأكثر فإنه يخير بين الإحالة إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وفقا للفقرتين (2 ب) و(3) من قرار مجلس الوزراء 616 وما يلي ذلك بعد الانتقال فإنه يتم وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في شركة الصحة القابضة وتعتبر الخدمة مكملة ويمكن الاستفادة منها في التقاعد المبكر.