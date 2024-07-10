طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها، والتوسع في مؤشرات قياس رضا المعتمرين لجميع الخدمات المقدمة؛ لهم ليكون لكل خدمة مؤشر قياس مستقل.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل وفقًا للباقات الأكثر طلبا من خلال التسجيل المبكر بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وطالب الوزارة ببذل مزيد من الجهود في الرقابة على أعمال مكاتب شؤون الحج وتعاقداتها من خلال تنظيم محدّث يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

كما طالب المجلس الوزارة بـتحليل بيانات مركز معلومات الحج والعمرة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

جاهزية الملاعب

وفي الشأن الرياضي طالب الشورى وزارة الرياضة بالعمل على سرعة إنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية؛ لتكون جاهزة لاستضافة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة.

كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع القطاع الخاص؛ لبناء فنادق ومعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة.

كما طالب المجلس أكاديمية مهد الرياضية بالعمل على زيادة مراكز (تكوين) في المدارس لتوسيع نطاق الوصول للمواهب الرياضية.

ودعا في قراره الأكاديمية إلى العمل على زيادة أعداد المبتعثين للمواهب الرياضية، وزيادة أعداد الكوادر الرياضية المشاركة في برامج (المعايشات).

صحة العيون

وفي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بـزيادة العيادات، وغرف العمليات، وغرف تنويم المرضى؛ بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المراجعين.

ودعا في قراره المستشفى إلى توسعة معمل التدريب الجراحي؛ لزيادة فرص التدريب وإيرادات المستشفى.

أداء الأجهزة الحكومية

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة بـعقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات الأهلية أو الحكومية لإعداد برامج تأهيلية وتدريبية تتناسب مع احتياجات المركز في إعداد كفاءاته المتخصصة.

وطالب في قراره المركز - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تطوير وتحديث الخدمات الاستباقية والأدلة الاسترشادية لإدارة وقياس الأداء بشكل دوري، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يتلاءم مع متطلبات الجهات الحكومية.

وأكد في قراره أن على المركز رفع الأولوية لقطاع السياحة لقياس مدى التزامه في تطبيق المنهجية المعتمدة لقياس تجربة المستفيد، والخروج بمؤشر يُقَاس بشكل دوري.