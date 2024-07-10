مبادرة لزراعة المانجروف بالليث

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع السمكي، مبادرة لزراعة أشجار المانجروف، بالكورنيش الجنوبي بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المبادرة تأتي ضمن البرنامج الوطني للتشجير، الذي يأتي تحقيقًا لمستهدفات «رؤية 2030»، بالمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن الفعالية استمرت لمدة يومين بهدف إعادة تأهيل المناطق المتدهورة من غابات المانجروف، والتي تعد أشجارها محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تعزز المخازن السمكية.

وأضاف المهابي أنه شارك في المبادرة أكثر من 120 متطوعًا من الفرق التطوعية بالمحافظة، وموظفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة، والتي أطلقت عبر منصة العمل التطوعي.