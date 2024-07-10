شكرا لمتابعة خبر عن مداهمة معمل غير مرخص لتعبئة منتج غذائي يظهر عليه العفن والفساد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت وزارة التجارة اليوم الأربعاء ، عمالة تدير مستودعاً ومعملاً غير مرخص في الأغذية والصابون بحائل .

وأوضحت “التجارة” خلال مقطع فيديو الفيديو نشرته عبر حسابها بمنصة «إكس» ، لحظة مداهمة المستودع ، والعمالة وهم يقومون بتعبئة منتج غذائي وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية .

وتم ضبط وإتلاف 2250 كيلوجرام ورق عنب ، و 8325 كيلو جرام صابون ، كما تم العثور داخل المستودع على 271 قطعة غيار لمعدات ثقيلة مجهولة المصدر .

وأكدت وزارة التجارة ، أنه تم إغلاق المستودع بمشاركة الحملات الأمنية ووزارة الموارد البشرية وأمانة حائل، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم .