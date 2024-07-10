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متحدث الأرصاد: ظاهرة فيديو مطار أبها زوبعة غبارية

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الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد ، حسين القحطاني ، على أن الظاهرة التي تشكلت على مطار أبها ، بالقرب من مدرج الهبوط 31 يوم السبت الماضي ، تُعرف باسم “الزوبعة الغبارية “.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، : “أن الحالة حصلت عند الساعة 12:45 ظهراً، وتعد ظاهرة خاصة تحدث في وقت ونطاق محدودين بشكل سريع؛ بسبب التباين في درجات الحرارة وقيم الضغط، وقد تم رصدها في حينه” .

وفي وقت سابق تداولت المنصات الاجتماعية مقطع فيديو يُظهر طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران وهي تستعد للهبوط على مدرج مطار أبها ، حيث واجه قائدها إعصارًا غباريًا على المدرج ؛ مما دفعه إلى اتخاذ قرار بالإقلاع مرة أخرى لتفادي الأضرار .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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