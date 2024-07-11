شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل توظيف 85%.. تأهيل 1354 شابًا في هندسة صيانة الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

35 جهة مستفيدة

7400 خريج

اعتمادات محلية ودولية

الدمام - شريف احمد - شهدت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران حفل تخريج 1354 شابًا في تخصص هندسة صيانة الطائرات برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور عدد من القيادات في قطاع الطيران والتعليم.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز م. أيمن بن مصطفى آل عبدالله خلال كلمة في بداية الحفل، أن نسبة توطين التدريب في مجال الطيران بلغت 70%، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطيران.وأضاف أن الكلية تحظى بدعم كبير من مختلف الجهات الحكومية العسكرية والمدنية والقطاع الخاص، ما يسهم في رفع مستوى التدريب وتوفير فرص عمل متميزة للخريجين.وأشار م. آل عبدالله إلى أن أكثر من 35 جهة مستفيدة من القطاعات العسكرية والمدنية تشارك في رعاية وتوظيف الخريجين، ما يعزز من فرص العمل، ويؤكد على أهمية التدريب التقني والمهني في تحقيق مستهدفات قطاع الطيران وتوطين المهن.وأكد التزام الكلية بمواصلة تطوير برامجها التدريبية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب التقني.وتأسست الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تأسست بمدينة الرياض عام 2014، ووصل عدد خريجي الكلية منذ نشأتها إلى أكثر من 7400 خريج، بمعدل توظيف بلغ 90% خلال 12 شهرًا من التخرج.وبدأت الكلية مسيرتها بتدريب 290 متدربًا، وارتفعت أعداد المتدربين حاليًا إلى أكثر من 4500 متدرب ومتدربة في 7 تخصصات رئيسية، تشمل هندسة صيانة الطائرات في هياكل ومحركات، وهياكل الطائرات في الميكانيكا والإلكترونيات.بالإضافة إلى هندسة صيانة الطائرات دون طيار في الإلكترونيات، والاتصالات، والميكانيكا.وتحظى الكلية باعتمادات محلية ودولية، فقد حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للطيران المدني كمدرسة تدريب في صيانة الطائرات، والاعتماد الدولي من منظمة سلامة الطيران الأوروبية كمدرسة صيانة الطائرات.إضافة إلى حصولها على الاعتماد كمركز تدريب من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).