شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. تنبيه من رياح شديدة تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس مكة المكرمة اليوم الخميس.

ونبه مركز الأرصاد من رياح شديدة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة. طقس مكة المكرمة وذكر أن الرياح تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، تشمل في تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما تتضمن تدنّ في مدى الرؤية الأفقية، مذكرًا أن الحالة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

