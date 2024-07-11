السعودية | الفريق سليمان اليحيى يرأس وفد المملكة في المؤتمر العربي الـ (21) لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفد المملكة في المؤتمر العربي الـ (21) لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها تجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، وخطوط الاتجار بالأشخاص وتهريبهم عبر الحدود العربية، ووضع خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخالفي أنظمة أمن الحدود.

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