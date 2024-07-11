السعودية | «التعليم» للمدارس بالخارج: التزموا بالإجازات الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة التعليم، على المدارس السعودية في الخارج، الالتزام بالإجازات الوطنية الواردة في التقويم الدراسي المعتمد (اليوم الوطني ويوم التأسيس) عند رغبتها بإعداد التقويم الدراسي بما يتناسب مع الحالة التعليمية في البلد المستضيف، وترفع المدارس السعودية بالخارج تقويمها الدراسي في حالة اختلافه عن المعلن من قبل الوزارة للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج للاعتماد قبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر.

وأشارت الوزارة، في تعميمها، إلى أنه يجوز للمدارس الأجنبية والأهلية التي تدرس منهجاً مغايراً لمنهج التعليم الحكومي والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، كما أن للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والأجنبية اقتراح تعديل وتغيير تاريخ بدء أو انتهاء العام الدراسي بمقدار لا يتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد بدءاً من عام 2025/‏‏ 2026م، حتى 2028/‏‏ 2029م، على أن يرفع المقترح قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وكذلك اقتراح تعديل تواريخ الإجازات المرنة كإجازتي الخريف والشتاء وعيدي الفطر والأضحى، مع مراعاة ألا تتجاوز الدراسة في رمضان يوم الـ21 منه بدءا من عام 2025/‏‏ 2026م، حتى 2028/‏‏ 2029م، مع مراعاة استمرار الدراسة في المواعيد المحددة لتنفيذ الاختبارات الدولية أو الوطنية وترفع مقترحها على مستوى المنطقة التعليمية قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن ستة أشهر للاعتماد.

وفي شأن ذي صلة، اعتمد مساعد وزير التعليم محمد الغامدي، إيفاد 136 معلماً ومشرفاً تربوياً للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية خارج المملكة للعام الدراسي القادم.

وتضمن القرار تكليف الموفدين بحضور برنامج المهارات الأمنية الدبلوماسية (عن بعد) والمقدم من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لمدة خمسة أيام، على أن تكون مدة الإيفاد أربعة أعوام دراسية فقط، يُنهى بعدها الإيفاد وإن تأخرت مباشرة الموفد في العام الأول لأي سبب كان لا يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي ومنح الموفدين أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ممن يعولونهم شرعاً ذهاباً من مقر عملهم الحالي إلى جهة الإيفاد والعودة منها، وذلك بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات الدخول (للعمل) بالدول الموفدين إليها، وإخلاء طرف المعلمين والمشرفين التربويين الموفدين قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد للمباشرة بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات العمل في الدول الموفدين إليها باستثناء موفدي مملكة البحرين، على ألا تصرف البدلات للمعلمين والمشرفين التربويين الموفدين إلا بعد رفع مباشرتهم من الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الموفدين إليها.

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